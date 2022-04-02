Из Мариуполя за день спаслось более 760 человек. Немало эвакуировались и в Запорожской области

В субботу, 2 апреля, гуманитарными коридорами из Мариуполя на собственном транспорте в Запорожье доехали 765 человек. А из городов Запорожской области (Бердянска, Мелитополя, Родов, Орехова и Васильевки) в том же направлении – 498 жителей указанных городов, сообщили в Минобороны Украины.

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"Уже прошли последний блокпост оккупационных войск в городе Васильевка 10 автобусов из Бердянска, которые перевозят мариупольцев. Это более 300 человек. В Луганской области сегодня удалось эвакуировать 2650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижнее", говорят в министерстве.

Всего за сегодня эвакуировано 4217 человек.

Напомним, по минимальным оценкам, для восстановления Мариуполя, который российские захватчики чуть ли не сравнили с землей, нужно будет не менее $ 10 млрд. Эта сумма – минимум, который необходим для восстановления только инфраструктуры города.

Горсовет уже создал специальную депутатскую комиссию, которая будет заниматься уточнением размера ущерба и будет контролировать процесс фиксации разрушений, причиненных агрессией РФ.