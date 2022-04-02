Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Из Мариуполя за день спаслось более 760 человек. Немало эвакуировались и в Запорожской области

Из Мариуполя за день спаслось более 760 человек. Немало эвакуировались и в Запорожской области

В субботу, 2 апреля, гуманитарными коридорами из Мариуполя на собственном транспорте в Запорожье доехали 765 человек. А из городов Запорожской области (Бердянска, Мелитополя, Родов, Орехова и Васильевки) в том же направлении – 498 жителей указанных городов, сообщили в Минобороны Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Уже прошли последний блокпост оккупационных войск в городе Васильевка 10 автобусов из Бердянска, которые перевозят мариупольцев. Это более 300 человек. В Луганской области сегодня удалось эвакуировать 2650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижнее", говорят в министерстве.

Всего за сегодня эвакуировано 4217 человек.

Напомним, по минимальным оценкам, для восстановления Мариуполя, который российские захватчики чуть ли не сравнили с землей, нужно будет не менее $ 10 млрд. Эта сумма – минимум, который необходим для восстановления только инфраструктуры города.

Горсовет уже создал специальную депутатскую комиссию, которая будет заниматься уточнением размера ущерба и будет контролировать процесс фиксации разрушений, причиненных агрессией РФ.

Автор:
Максим Беркаль