Из-за санкций в Бельгии заблокировали вывоз 8 тысяч элитных автомобилей в РФ

Из-за санкций, которые вводят запрет на роскошь, в бельгийском порту застряли 8 тысяч элитных автомобилей стоимостью выше 50 тысяч евро.

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24 апреля из-за антироссийских санкций заблокировали выезд около 8 тысяч элитных автомобилей. Их должны были отправить в Россию, сообщает The Wall Street Journal.

Премиальные модели Lexus, Cadillac и Mercedes-Benz, а также другие дорогостоящие машины прибыли из Азии и должны были отправиться в Россию. Но их не смогли пригнать россиянам из-за запрета на роскошь, не позволяющего поставлять в страну автомобили, дороже 50 тысяч евро.

Как сообщил The Wall Street Journal директор порта Марк Адриансенс, в "Зебрюгге" есть и другие подсанкционные вещи, которые не могут переправить в Россию. В целом там уже заблокированы более 1000 контейнеров, следующих в РФ, поскольку их решили проверить.

Напомним, 22 апреля стало известно, что ЕС собирается ввести шестой пакет санкций против России. Новый пакет санкций будет включать "определенный запрет" на импорт российской нефти. Санкции предусматривают также отключение еще нескольких российских банков от международной системы SWIFT.

Позже в этот день украинское правительство презентовало план “Ермака-Макфола”, разработанный для ЕС с рекомендациями для безболезненного и постепенного отказа от нефтегазовой продукции.