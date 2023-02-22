К годовщине полномасштабного вторжения США введут новые санкции против РФ: СМИ выяснили детали

До 24 февраля администрация президента США Джозефа Байдена введет новые санкции против около 200 российских физических и юридических лиц, пытаясь усилить санкционное давление на страну-агрессора к годовщине начала полномасштабной войны России против Украины.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В новый санкционный пакет попадет ряд российских губернаторов и членов семей российских чиновников. Он также будет включать объекты оборонной промышленности и ресурсы, необходимые для технологического развития, а также меры по выявлению уклонения от санкций.

Министр финансов США Уолли Адейемо, комментируя санационную политику, отметил, что США и их союзники с ЕС и G7 готовы использовать санкции, экспортный контроль и другие инструменты, чтобы дать компаниям, ведущим бизнес с Россией, строгий выбор: "Вести бизнес с коалицией, которая представляет половину мирового ВВП или поддерживать Россию из своего кармана".

Официальные лица также заявили, что цель нового пакета - избежать проблем, с которыми Запад столкнулся из-за некоторых предварительных запретов на экспорт из России. В частности, он сфокусирован на конкретных технологиях и компонентах, которые российская армия или связанные с ней компании могут покупать только у европейских и других западных поставщиков.

Накануне, 22 февраля, во время выступления в Варшаве президент США Джозеф Байден подтвердил, что США и их западные союзники намерены объявить новые санкции против России.

Ранее США уже удавалось разоблачить схему поддержки военно-промышленного комплекса России в обход санкций. Тогда OFAC ввел санкции против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, связанных со схемой, разработанной для уклонения от санкций, введенных против РФ ранее.