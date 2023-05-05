Кабмин одобрил законопроект о снижении предельного призывного возраста

Кабинет министров предложит в ближайшее время Верховной Раде уменьшить предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующий законопроект Кабмин одобрил на заседании 5 мая.

Документ предусматривает внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1 и 37 закона о воинской обязанности и военной службе. Именно эти статьи содержат указание 27 лет как предельного возраста призывников. Предусматривает ли законопроект другие изменения, не сообщается. Пока его текст неизвестен.

Напомним, что с инициативой о снижении предельного призывного возраста накануне выступило Министерство обороны. Отмечалось, что соответствующие изменения в законодательство наработаны по обращению Вооруженных сил Украины.

По мнению военных, во время действия правового режима военного положения отсутствует необходимость пребывания граждан на военном учете призывников аж до 27 лет.

В частности, отмечалось, что необходимость ежегодного медосмотра в центрах комплектования приводит к дополнительным расходам, нагрузке на медработников и увеличению очередей для прохождения ВВК, хотя призыв на срочную службу во время военного положения все равно не осуществляется.

Кроме того, военные сетуют на то, что длительное пребывание на военном учете призывников во время военного положения приводит к тому, что многие пригодные к службе граждан, не имеющие статуса военнообязанных, не могут быть привлечены по призыву во время мобилизации.