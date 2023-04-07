Кабмин определил условия выплаты пособия в случае гибели или инвалидности волонтеров

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок и условия выплаты однроазового денежного пособия в случае гибели или инвалидности волонтеров в результате войны. Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что единовременную денежную помощь будут получать волонтеры, которые помогали ВСУ или другим силовым структурам и стали лицами с инвалидностью в результате ранения, контузии, травмы или увечья во время этого. Также средства будут предоставляться членам семей погибших таких волонтеров.

Кроме того, Кабмин уточнил перечень документов, которые необходимо предоставить приобретателям единовременного пособия – это позволит сократить сроки их рассмотрения.

Решение о назначении помощи будет принимать межведомственная комиссия, созданная Министерством по делам ветеранов. Выплату будут производить за счет средств резервного фонда госбюджета.

Для назначения денежной помощи необходимо будет с заявлением обратиться в вышеупомянутую комиссию и предоставить необходимый перечень документов.