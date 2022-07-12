Кабмин решил создать Госслужбу защиты критической инфраструктуры

Кабинет министров на заседании 12 июля решил создать Государственную службу защиты критической инфраструктуры и обеспечения национальной системы устойчивости. Об этом сообщил в соцсетях министр Кабмина Олег Немчинов.

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Он отметил, что правовыми основаниями для разработки такого документа были требования закона о критической инфраструктуре. Новосозданный центральный орган исполнительной власти будет иметь специальный статус, его деятельность будет направляться и координироваться Кабмином.

"Учреждение такой службы необходимо для создания, внедрения, развития и обеспечения функционирования национальной системы защиты критической инфраструктуры Украины. Объектами критической инфраструктуры являются объекты или системы, их части и их совокупность, которые важны для экономики, национальной безопасности и обороны, нарушение функционирования которых может причинить вред жизненно важным национальным интересам", - добавил чиновник.

Однако Немчинов отметил, что принятое постановление еще должно быть доработано в части установления предельной численности работников нового органа за счет соответствующего перераспределения предельной численности работников других центральных органов исполнительной власти без увеличения общей численности работников в системе в целом.

В дальнейшем этому органу будут переданы расходы от тех органов, численность сотрудников которых будет сокращена, что обеспечит соответствующую экономию средств госбюджета.

Напомним, что также месяц назад депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" предложили Верховной Раде ввести уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о деятельности объектов критической инфраструктуры.

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