Кабмин создал в Нацполиции департамент спецназа "Ярость" и ликвидировал департамент борьбы с наркопреступностью

Кабинет министров на заседании 13 января решил ликвидировать как юридическое лицо публичного права департамент по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции.

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Об этом сообщил в Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Осуществление функций и полномочий ликвидируемого департамента поручено обеспечить непосредственно самой Нацполиции.

Кроме того, по его словам, Кабмин образовал как юридическое лицо публичного права новый межрегиональный территориальный орган Национальной полиции – департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Ярость".

"Указанный орган позволит орган позволит обеспечить быстрое и эффективное выполнение полицией как составной части сил безопасности и сил обороны задач и полномочий, направленных на укрепление национальной безопасности Украины, в том числе путем непосредственного выполнения функций по обеспечению публичного (общественного) порядка и безопасности граждан", - указал Мельничук.

Напомним также, что накануне Верховная Рада утвердила порядок прохождения военной службы по контракту в Вооруженных силах Украины иностранцами. В первую очередь изменения касаются подразделений, образованных при Национальной гвардии, в частности полка "Азов".