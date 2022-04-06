Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Кабмин выделил на нужды Минобороны еще 33 млрд грн

Кабмин выделил на нужды Минобороны еще 33 млрд грн
Правительство решило выделить 1,45 млрд грн СБУ и 32,81 млрд грн Министерству обороны. Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров выделил около 33 млрд грн на нужды Министерства обороны. Об этом 5 апреля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

По словам премьера, Кабмин решил выделить 1,45 млрд грн Службе безопасности Украины и 32,81 млрд грн Министерству обороны Украины, передает пресс-служба правительства.

"Выделяем Министерству обороны и Службе безопасности Украины средства из резервного фонда. Это средства на зарплаты, технику, оружие, горючее и все необходимое для наших защитников. Основные ресурсы государства и бюджета сейчас направляем именно на эти нужды", – отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что сразу несколько государств предложили свою бесплатную помощь в лечении и реабилитации украинских военнослужащих и гражданских лиц.

Правительство утвердило документ, который поможет быстро и правильно организовать весь процесс.

Напомним, Кабинет министров принял решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн. 

Деньги будут перераспределены из других бюджетных программ и направлены, прежде всего, на обеспечение ключевых потребностей украинской армии и экономики.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов дополнительно выделит из государственного бюджета на нужды Минобороны около 22 млрд грн. 

За день до полномасштабного вторжения России в Украину, 23 февраля, Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона, который предусматривает перераспределение средств с любой статьи государственного бюджета на национальную безопасность и оборону.

Автор:
Дмитрий Нарожный