Кабмин выделил на нужды Минобороны еще 33 млрд грн

Кабинет министров выделил около 33 млрд грн на нужды Министерства обороны. Об этом 5 апреля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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По словам премьера, Кабмин решил выделить 1,45 млрд грн Службе безопасности Украины и 32,81 млрд грн Министерству обороны Украины, передает пресс-служба правительства.

"Выделяем Министерству обороны и Службе безопасности Украины средства из резервного фонда. Это средства на зарплаты, технику, оружие, горючее и все необходимое для наших защитников. Основные ресурсы государства и бюджета сейчас направляем именно на эти нужды", – отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что сразу несколько государств предложили свою бесплатную помощь в лечении и реабилитации украинских военнослужащих и гражданских лиц.

Правительство утвердило документ, который поможет быстро и правильно организовать весь процесс.

Напомним, Кабинет министров принял решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн.

Деньги будут перераспределены из других бюджетных программ и направлены, прежде всего, на обеспечение ключевых потребностей украинской армии и экономики.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов дополнительно выделит из государственного бюджета на нужды Минобороны около 22 млрд грн.

За день до полномасштабного вторжения России в Украину, 23 февраля, Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона, который предусматривает перераспределение средств с любой статьи государственного бюджета на национальную безопасность и оборону.