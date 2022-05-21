Канада дополнительно выделит Украине кредит на $250 млн

Канада выделит Украине дополнительный кредит в размере 250 миллионов долларов. Как говорится в сообщении канадского правительства, об этом объявила накануне на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран "Большой семерки" в немецком Бонне вице-премьер-министр - министр финансов Канады Христя Фриланд.

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Деньги будут направлены через многосторонний донорский счет, управляемый Международным валютным фондом. Отмечается, что Канада сыграла ведущую роль в его создании для помощи Украине в поддержке ее платежного баланса и бюджетных потребностей, а также в стабилизации украинской экономики.

Таким образом, вместе с новым кредитом общая сумма финансовой поддержки Украины со стороны Канады в нынешнем году вырастет до 1,87 миллиарда долларов.

"Это финансирование осуществляется отдельно и в дополнение к значительному содействию, оказываемому в виде военной помощи, усилий по оказанию гуманитарной помощи и иммиграционных мер", - подчеркивают в канадском правительстве.

Там заверяют, что Канада вместе со своими союзниками по G7 продолжит поддерживать Украину в ее борьбе за защиту своего суверенитета и демократии.

"Канада и наши союзники по G7 едины в нашей решимости защищать основанный на правилах международный порядок и поддерживать храбрый народ Украины. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы привлечь Путина и его приспешников к ответственности за их незаконную войну и обеспечить, чтобы у Украины были ресурсы, необходимые для победы. Этот новый заем является важным вкладом в эти важные усилия", - заявила Фриланд.

Напомним также, что Канада накануне объявила и о введении дополнительных санкций против ряда российских олигархов и запретила экспорт в Россию люксовых товаров в ответ ее на продолжающуюся агрессию в отношении Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com