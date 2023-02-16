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Канада выделит более $5,5 млн Украине: на что пойдут средства
Канада дополнительно выделит 7,5 миллиона канадских долларов (около 5,6 миллиона долларов США) на разминирование и обучение украинских специалистов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины по итогам встречи главы МВД Игоря Клименко и министра внешних дел Канады Мелани Жоли.
"Канада одной из первых предоставила значительную финансовую помощь Украине. И мы продолжим это делать до вашей победы", - отметила глава МИД Канады.
Стороны обсудили неотложные потребности и проблемы, для решения которых система МВД Украины нуждается в помощи и содействии международных партнеров. В частности это обучение украинского персонала пиротехников и специалистов взрывотехнической службы, а также техническое обеспечение гуманитарного разминирования украинских территорий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Чтобы вернуть полноценную жизнь на деоккупированные территории, в частности сельхозугодия, нужно их очистить от взрывоопасных предметов. Но для этого еще не хватает обученного персонала и соответствующей техники, в том числе тяжелой и роботизированной", - отметил глава МВД Украины.
Мелани Жоли заверила, что тема разминирования в Украине будет оставаться в фокусе приоритетов канадской помощи.
"Канада выделит дополнительно 7,5 миллиона канадских долларов на разминирование украинских территорий, в частности, на обучение ваших специалистов. В этой работе вы можете на нас рассчитывать", - добавила она.
Напомним, Европейский Союз запустит программу гуманитарного разминирования деоккупированных территорий Украины на 25 млн евро.