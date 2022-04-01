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Политика
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Казахстан не станет помогать России обойти санкции стран Запада

флаг казахстана
Флаг Казахастана. Фото: ua.depositphotos.com

В Казахстане планируют внести изменения в законодательство, чтобы контролировать поток товаров, на которые наложили санкции США и ЕС. Об этом первый заместитель главы Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил в интервью EURACTIV.

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"Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью Экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС", — сказал Сулейменов.

По его словам, один из депутатов парламента Великобритании высказал опасения, что, вероятно, санкции нужно применить и к Казахстану, так как эта страна входит в Евразийский экономический союза.

"Да, мы будем продолжать торговать с Россией. Мы будем продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика не может. Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары", — заявил представитель Администрации президента Казахстана.

Он отметил, что для релизации такого подхода потребуются изменения в законодательстве.

"Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем уважать только решения, принятые на уровне Организации Объединенных Наций", — добавил Сулейменов.

При этом Казахстан воздержался в ходе голосований за резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающие к прекращению войны.

Напомним, на фоне экономических санкций США и союзники готовятся вытеснить Россию с мирового нефтяного рынка.

Фото: ua.depositphotos.com 

Автор:
Сергей Горелов