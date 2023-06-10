Киеву планируют приставить "смотрящего" от ОП – министра Камышина

На Банковой хотят поставить нового главу КМВА – министра стратегпрома Камышина, который будет исполнять роль "смотрящего" от Офиса Президента. Для этого ОП начал "травить" мэра Киева Виталия Кличко, используя тему укрытий, но вышел сам на себя – пишет политолог Светлана Кушнир.

"10 дней прошло с момента трагедии из-за закрытого укрытия в Деснянском районе столицы. За это время, по задумке группы в ОП (созданная для уничтожения Кличко, как политического оппонента) глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины господин Камышин должен был обойти все подвалы Киева и дать ужасную картинку состояния бомбоубежищ. За это Камышину пообещали место главы КМВА, которое сейчас занимает Попко" - рассказывает Кушнир.

Кушнир отмечает, что роль еще одной торпеды против Кличко должны были исполнить 10 "слуг народа" - глав райгосадминистраций, которых назначает и увольняет Президент.

"Но травля Кличко пошла не по плану. Во-первых, оказалось, что 1,2 млрд средств, которые Киев выделил на укрытие районам, осваивали председатели РГА – слуги народа. В понедельник Камышин выйдет с отчетом, в котором покажет ужасающие картинки укрытий. Выходит, ОП надо увольнять и сажать своих же. Во-вторых, чиновники Деснянской РГА, где произошла трагедия, попросили 100% премии главе РГА Ратникову. Разгорелся скандал и главы РГА немного скисли как «борцы за самоуправление". И главное: в тот же день, как министр Камышин появился в эфире телемарафона и по сценарию сказал об ужасном состоянии укрытий в Киеве, вышел масштабный отчет ГСЧС. ГСЧС проверило состояние укрытий по всей стране. И оказалось, что в Киеве – больше всего по стране подходящих бомбоубежищ. А с укрытиями беда по всем областям. То есть проблема – государственного уровня», - отметила политолог.

По словам Кушнир, по такой логике, Зеленский должен уволить всех глав военных администраций в стране.

"В понедельник будет ставка Президента. Если победит политика, Кличку будет поставлен «смотрящий" от ОП. Если победит здравый смысл, получим программу решения глобальной проблемы с укрытиями по всей стране», - резюмировала Кушнир.