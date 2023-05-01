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Политика
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Китай впервые проголосовал за резолюцию ООН, в которой РФ назвали агрессором

Чжан Цзюнь, постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Фото: Twitter постпреда КНРры ООН

Китай впервые поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Российскую Федерацию назвали агрессором. Речь идет о резолюции о сотрудничестве Организации с Советом Европы.

Об этом сообщает "Укринформ".

Документ принимается ежегодно. В редакции 2023 года, в частности, речь идет о российской агрессии против Украины и Грузии.

"Беспрецедентные вызовы, возникшие перед Европой после агрессии российской федерации против Украины, а до этого — против Грузии, и прекращения членства российской федерации в Совете Европы, требуют усиления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы, в частности, с целью скорейшего восстановления и поддержание мира и безопасности на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства…", — подчеркивается в резолюции.

Документ был принят 122 голосами "за". В частности, резолюцию поддержали Китай, Индия и Бразилия, утверждающие, что пытаются придерживаться нейтралитета в вопросе российско-украинской войны. Против проголосовали пять стран, а именно Россия, Белоруссия, Никарагуа, Сирия и Северная Корея.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что РФ пыталась удалить упоминание об агрессии по отношению к Украине, но этого не произошло.

Отметим, что в день голосования за резолюцию Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином впервые с начала полномасштабной войны. Хотя долгое время разговор не могли организовать из - за определенных сложностей.

Автор:
Вита Молодан