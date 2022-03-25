Китайская Sinopec остановила переговоры по инвестициям в нефтехимию России

Крупнейшая в Азии нефтеперерабатывающая китайская государственная группа Sinopec приостановила переговоры об инвестициях в газохимический завод и предприятие по сбыту российского газа в КНР. Об этом сообщает Reuters.

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Инвестиции должны были составить около 500 млн долларов, но переговоры остановлены из-за ужесточения санкций стран Запада в связи с вторжением России в Украину.

Пекин неоднократно заявлял о несогласии с санкциями, настаивая на том, что он будет поддерживать нормальный экономический и торговый обмен с Россией.

По данным агентства, правительство КНР, тем не менее, настороженно относится к китайским компаниям, нарушающим санкции, — оно требует осторожности с инвестициями в Россию.

По словам источников, Министерство иностранных дел в марте 2022 года вызвало должностных лиц трех энергетических компаний для проверки их деловых связей с российскими партнерами.

В результате во время этого кризиса компании будут жестко следовать внешней политике Пекина и не станут проявлять какие-либо инициативы в плане новых инвестиций.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.

Администрация Байдена ранее публично дала Пекину понять о возможных последствиях, если тот поможет России избежать западных санкций. Это уже приносит результаты.