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Клиника "Добробут" оказывает медпомощь защитникам Украины
Многофункциональный медицинский центр "Добробут" работает в круглосуточном режиме и принимает украинских воинов, которым оказывает неотложную помощь, сообщает пресс-служба клиники.
Клиника предоставляет услуги разных видов, работают взрослые и детские хирурги, травматологи, гинеколог, онколог, терапевты, педиатры, ЛОР, челюстно-лицевые хирурги, кардиологи, невролог, нейрохирург. До 15:00 работают рентген, КТ и УЗИ.
"Мы будем принимать раненых и готовимся к этому", — сообщили в клинике.
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