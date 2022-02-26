Клиника "Добробут" оказывает медпомощь защитникам Украины

Многофункциональный медицинский центр "Добробут" работает в круглосуточном режиме и принимает украинских воинов, которым оказывает неотложную помощь, сообщает пресс-служба клиники.

"Многофункциональный медицинский центр "Добробут" на Идзиковских работает 24/7", — говорится в сообщении.

Клиника предоставляет услуги разных видов, работают взрослые и детские хирурги, травматологи, гинеколог, онколог, терапевты, педиатры, ЛОР, челюстно-лицевые хирурги, кардиологи, невролог, нейрохирург. До 15:00 работают рентген, КТ и УЗИ.

"Мы будем принимать раненых и готовимся к этому", — сообщили в клинике.

Напомним, российские оккупанты обстреливают жилые дома, в результате есть жертвы среди мирных жителей.

В Киеве снаряд попал в жилой дом в районе международного аэропорта Киев (Жуляны).