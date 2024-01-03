Комитет Верховной Рады готовится начать работу над доработкой "мобилизационного" законопроекта

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завтра, 4 января, приступит к доработке законопроекта по усовершенствованию некоторых вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал полковник Службы безопасности Украины, секретарь комитета Роман Костенко.

"Завтра Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступит к обработке зарегистрированного ранее правительством мобилизационного законопроекта. Мы планируем заслушать всех стейкхолдеров этого проекта", - заявил Костенко.

По его словам, после обсуждения и принятия соответствующих процедурных решений законопроект должен быть направлен на доработку органа, внесшего законодательную инициативу, а именно Кабинета министров.

Что не так с новым законопроектом о мобилизации

Напомним, 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (№10378), содержащий жесткие ограничения для уклоняющихся.

Кроме того, что в проекте предусматривается отмена такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе", в нем предлагается уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет, ограничить права граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождения военной службы и т. д.

Этот документ вызвал множество обсуждений и дискуссий среди политических представителей и общественности. В частности, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что законопроект, предложенный Кабинетом министров, содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что в текущем виде законопроект о мобилизации на голосование вынесен не будет. Его представление на голосование в парламенте состоится после обсуждения на уровне Генштаба, Минобороны, Минфина, Кабмина и других инстанций и внесения соответствующих изменений.

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