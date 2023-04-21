Контракты на питание армии несут для ритейлеров большие риски, - Кулик

Попытка руководства Минобороны перенести организацию питания военнослужащих на украинских ритейлеров создает ряд рисков потенциальным исполнителям, поскольку постановление КМУ №335 отрицает возможность получения прибыли. Кроме того, ритейлеры осознают, что в случае привлечения к контрактам МО им придется сталкиваться с государственными деньгами, следовательно, работать под постоянным вниманием силовиков в условиях крайне нестабильной и жесткой ситуации, связанной с логистикой.

Об этом в своем блоге на Цензор.нет пишет политолог Виталий Кулик.

Он приводит несколько аргументов, на которые обращают внимание крупнейшие торговые сети. Одна из главных причин – стоимость продукции.

"Ритейлеры изучили систему обеспечения, логистику и заявили, что нынешние цены для них оказались низкими. По подобным ценам розничные сети работать отказались. Так выходит, что с ценами не так все было плохо? Почему же тогда все хейтилы Резникова?" – пишет политолог.

Также он напомнил, что Кабмин издал постановление №335, регулирующее процесс закупки питания для военных и согласно которому поставщик услуги не имеет права получать прибыль. Таким образом, отрицается сама сущность бизнеса, которую берут в основу коммерческие структуры.

Еще одна причина, по которой ритейлеры не хотят брать на себя обязательства по обеспечению питания украинских солдат – необходимость постоянного взаимодействия с правоохранительными органами.

""Прелестей" работы с бюджетными деньгами много – начиная от регулярных обысков (сегодня уголовные дела возбуждены в отношении всех поставщиков услуг всеми правоохранительными органами одновременно), до ареста счетов. В случае с ритейлерами будет парализовано не только направление обеспечения армии, но и основная деятельность предприятия. В этом можно быть уверенным точно – наши правоохранители знают свое дело на "отлично"", - предполагает Виталий Кулик.

Также политолог отмечает, что Минобороны не соглашается по требованию ритейлеров еженедельно корректировать цены, учитывая их существенные колебания. По мнению политолога, необходимость такой корректировки не только увеличит нагрузку на аппарат МО, но и приведет к росту коррупционных рисков из-за существенного влияния человеческого фактора.

Еще одна серьезная проблема, с которой могут столкнуться торговые сети при обеспечении питания армии – логистика. Ведь нужно учитывать немало факторов, как отдельные для каждой части требования, разница в продуктовых наборах, нестандартная фасовка, температурные характеристики и т.д. А в случае невыполнения этих требований подрядчики получают штрафные санкции.

По словам Виталия Кулика, система снабжения питания для украинских ритейлеров сложна и неудобна, однако удобна для армии и доказала свою состоятельность.

"Существующая система обеспечения армии продовольствием разрабатывалась и совершенствовалась много лет, и, как показали 14 месяцев войны, работает! Если розничные сети признают, что цены не то, что нормальные, а для них даже низкие, то вопрос все-таки не в цене". И обвинения в адрес Резникова, мягко говоря, под вопросом", - подчеркнул Виталий Кулик.

Он предположил, что риторика Минэкономики о необходимости учесть требования ритейлеров может означать, что кто-то из чиновников пытается подстроить систему обеспечения армии под пожелания торговых сетей и "под лозунгами борьбы с коррупцией пытается построить новый "схематоз" под отдельных ритейлеров".

Напомним, неделю назад замминистра обороны Денис Шарапов провел встречу с крупнейшими ритейлерами Украины – Сильпо, АТБ, Ашан, Варус и другими. В ходе встречи обсуждались возможности привлечения ритейлеров в процесс организации и обеспечения питания военнослужащих.