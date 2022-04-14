Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть, — Минобороны России

Флагман Черноморского флота ВМФ РФ, по которому насела ракетный удар Украина, якобы пока держится на плаву. Об этом заявило Минобороны России.

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Как сообщило РИА Новости с ссылкой на оборонное ведомство РФ, Минобороны России заявляет, что крейсер "Москва" не утонул, а "сохраняет плавучесть".

Пожар на нем локализован, боеприпасы уже не взрываются. Корабль буксируют в порт.

Экипаж эвакуировали на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота, а "причины пожара устанавливаются".

Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва". Возникновение пожара подтвердили и в Минобороны РФ.

При этом советник президента Зеленского Алексей Арестович заявил, что в результате ракетного удара крейсер затонул.