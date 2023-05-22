Криптобиржа WhiteBIT может быть причастна к финансированию попытки государственного переворота в Черногории, - политолог

Украинская криптобиржа WhiteBIT, которой владеет семья пророссийского экс-депутата Верховной Рады Дмитрия Шенцева, может быть причастна к финансированию покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича и подозревается в связях с российскими спецслужбами.

Об этом заявил политолог и директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик на своей странице в Facebook.

"Недавно на сайте британского издания Cryptointelligence вышла статья, в которой содержатся интересные данные о криптобирже WhiteBIT, лицом и владельцем которой считается харьковчанин Владимир Носов. По информации британского издания, настоящим владельцем ключевой и старейшей из компаний группы WhiteBIT, эстонской Whitebit Financial Company (сейчас носит название R&D Sprint Effective), является не Владимир Носов, а Никита Шенцев, экс-депутат Харьковского горсовета и Харьковского облсовета,"регионал" и сын еще более известного "регионала", нардепа Дмитрия Шенцева», - объясняет автор блога.

По его словам, семья Шенцевых известна своими пророссийскими взглядами, которых никогда не скрывала.

"Никита Шенцев с 2010 года был депутатом Харьковского горсовета, Харьковского облсовета – сначала от Партии Регионов, потом от ОПЗЖ. В 2019 году он подавал заявку на проведение акции "Бессмертный полк". Никита является сыном Дмитрия Шенцева, экс-нардепа от ОПЗЖ. Дмитрия Шенцева можно назвать эталонным пророссийским политиком. Он возглавлял в 2010 году антифашистский форум с пропагандистской риторикой, которая практически ничем не отличается от риторики современной россии. В 2013 году он получил медаль от путина за популяризацию русского языка и культуры в Украине. Оба они сложили депутатские мандаты во время полномасштабного вторжения – отец в сентябре 2022-го, сын в феврале 2023-го", – продолжает политолог.

Виталий Кулик также приводит аргументы, подтверждающие вероятное участие криптобиржи WhiteBIT в финансировании попытки госпереворота в Черногории.

"Как отмечается в публикации в Cryptointelligence, к структуре собственности криптобиржи WhiteBIT относится компания Coddan Nominee. Она является частью разветвленной оффшорной сети и была среди основателей другой компании – Sofbiz. Согласно расследованию журналистов, она подозревается в финансировании в 2016 году государственного переворота в Черногории. Правоохранители этой страны выяснили, что 1,5 млн евро, вложенных в переворот Sofbiz, должны были пойти на убийство тогдашнего премьер-министра, а впоследствии – черногорского президента Мило Джукановича. Этот политик стремился ко вступлению страны в НАТО", - отмечает автор блога.

Также эксперт приводит факты известных журналистов-расследователей о связях со спецслужбами россии.

Расследование группы Bellingcat и ее российского партнера The Insider доказало, что к перевороту в Черногории причастны офицеры ГРУ российского Генштаба – Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Они работали с пророссийскими политиками Черногории и привлекали к сотрудничеству сербских граждан. Coddan спустя несколько лет появилась среди основателей криптобиржи WhiteBIT. Которая тесно связана с пророссийскими политиками в Украине», - резюмирует Виталий Кулик.

Напомним, что суд обязал НАБУ провести досудебную проверку фактов финансирования криптовалютной биржи WhiteBIT группой влиятельных пророссийских бизнесменов и финансовых махинаций.