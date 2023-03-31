КСУ проверит конституционность соглашения о размещении Черноморского флота РФ в Украине

В Суд поступило обращение от 49 депутатов об установлении соответствия Конституции Украины Соглашения между Украиной и Российской Федерацией подписано в 2010 году относительно пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории нашего государства.

Нардепы отмечают, что этот документ противоречил принципам обеспечения нацбезопасности и не соответствует части седьмой статьи 17 (на территории Украины не допускается расположение иностранных военных баз) Основного Закона Украины, сообщают в КСУ.

Кроме того, народные депутаты Украины отмечают нормативно-правовая база для совершения международного соглашения такого содержания отсутствует, поэтому есть основания для признания Соглашения неконституционным.

Это соглашение №2153-VI "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по нахождению флота Российской Федерации на территории Украины" (известное также как "Харьковское соглашение") продлили на 25 лет пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины вместо подготовки к его выводу из и искусственно создала предпосылки для увеличения численности российских войск на территории Украины, их переоснащения и модернизации.

Это позволило России иметь достаточно ресурсов для оккупации Крыма в 2014 году, а в феврале 2022 для полномасштабного вторжения.

Напомним, в ДБР завершили расследование по Януковичу и Азарову по "Харьковским соглашениям" и признали их государственным предательством. Там установили, что некоторые бывшие чиновники способствовали военным планам государства-агрессора.