Кулеба о неудачном мятеже в РФ: закончился слишком быстро, чтобы повлиять на оккупантов

Мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина закончился слишком быстро, поэтому российские оккупационные войска не успели упасть духом.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью СNN.

"Если бы этот мятеж длился еще 48 часов, я почти уверен, что мы ощутили бы деморализующее влияние на российские войска, которые воюют на юге и востоке Украины", - отметил он.

По его словам, Пригожин сдался слишком быстро.

"Поэтому не было времени для того, чтобы этот деморализующий эффект проник в российские окопы", - добавил министр.

Он также считает, что ЧВК "Вагнер" после попытки мятежа ожидает трансформация, и она уже не будет существовать в своем виде.

"Однако мне все равно, что с ними будет, потому что, знаете, мы думаем о том, что происходит в Украине", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На фоне происходящего в Москве и ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и "вагнеровцы" развернулись от Москвы. Также была информация, что они покинули военный штаб в Ростове-на-Дону.