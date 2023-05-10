Кулеба рассказал о промежуточных итогах конкурса на должности послов: уже нашли почти 30 очень сильных кандидатов

Министерство иностранных дел за два месяца получило более 1 тысячи заявок в рамках открытого конкурса на должности послов. Из них почти 30 очень сильных кандидатов уже проходят тесты и получают приглашения на собеседования от HR-службы МИД.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В целом интерес оказался безумным. За это время мы получили и обработали 1038 (!) обращений. 75 действующих и бывших дипломатов. 126 ученых и преподавателей. 387 предпринимателей и представителей деловых кругов. 56 госслужащих и работников государственных предприятий. 77 кандидатов из сектора обороны. 38 представителей гражданского общества. 44 юриста. Медийщики, студенты, медики, местные депутаты и многие другие категории", - отметил он.

По его словам, заявки подавали даже украинцы, работающие на руководящих должностях в известных западных компаниях, но готовые ехать послами Украины в Африку. Также заявку подал даже иностранный гражданин украинского происхождения.

Кулеба отметил, что должность посла требует высокой квалификации, поэтому, естественно, многие обращения отсеяли сразу.

"Мы нашли почти тридцать очень сильных кандидатов на должности послов. Сейчас они уже проходят тесты и получают приглашения на собеседования от HR-службы МИД. Тех, кто пройдет этот этап, ждет проверка безопасности и собеседование со мной. После этого я сформирую финальный список кандидатов и предложу президенту рассмотреть эти кандидатуры", – сообщил глава МИД.

Он добавил, что около сотни мотивированных и сильных кандидатов явно не дотягивают до должности посла, но вполне могут работать на других дипломатических должностях. МИД предложит им на равных условиях с другими потенциальными кандидатами принять участие в открытых конкурсах министерства на должности за границей или в отборе на должности в Киеве.

Напомним, Министерство иностранных дел в апреле из-за кадрового голода прибегло к открытому конкурсу на должности послов.

Кандидатура должна отвечать специальным требованиям к гражданам Украины, претендующим на вступление на дипломатическую службу. Это наличие высшего образования со степенью не ниже магистра; владение соответствующим уровнем профессиональной компетентности; владение иностранными языками, кроме государственного языка страны-агрессора.

Также требованиями является состояние здоровья, позволяющее находиться в долгосрочной командировке, и отсутствие обстоятельств, которые могут препятствовать выполнению должностных обязанностей во время работы в системе органов дипслужбы (отсутствие потенциального конфликта интересов кандидата на должность посла или обстоятельств, которые могут вызвать отказ иностранного государства в аккредитации в качестве посла).