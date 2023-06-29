Лидеры ЕС обсудят мятеж в РФ и дальнейшую поддержку Украины

Лидеры Европейского Союза сегодня, 29 июня, на саммите в Брюсселе обсудят последствия неудачного мятежа в России и последующую поддержку Украины в ее войне против российской агрессии.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на саммите в Брюсселе лидеры также пообщаются с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудят, какую роль может сыграть ЕС в обязательствах Запада по укреплению безопасности Украины.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что лидеры наверняка обсудят субботний драматический мятеж группы наемников ЧВК "Вагнер".

"Это обязательно будет в повестке дня", - сказала она журналистам в Брюсселе в преддверии двухдневного саммита, на котором также будут обсуждаться миграция, отношения с Китаем и другие вопросы.

Как и несколько других лидеров ЕС, Каллас заявила, что мятеж показал, что в руководстве России появились трещины. Она сказала, что видела разные взгляды на то, как восстание может повлиять на войну в Украине и риск, который Россия представляет для Запада.

Каллас подчеркнула, что Запад не должен подвергаться шатанию и продолжать поддерживать Украину и укреплять ее оборону.

Подобное заявление сделал и Шарль Мишель, президент Европейского совета.

"В этих обстоятельствах мы будем еще больше подтверждать нашу дальнейшую поддержку Украины столько, сколько это потребуется, в том числе путем постоянной финансовой и военной помощи", - отметил он.

Как пишет издание, характер этой помощи также будет обсуждаться в Брюсселе, поскольку западные страны работают над пакетом долгосрочных гарантий предоставления Киеву оружия, оборудования, боеприпасов, обучения и другой военной помощи.

В проекте выводов саммита говорится, что страны ЕС готовы внести свой вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной, чтобы "помочь Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации".

Напомним, Европейская комиссия предлагает предоставить Украине финансовую поддержку на следующие четыре года на сумму до 50 миллиардов евро.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС покроет 45% всех потребностей Украины в финансировании ее восстановления до 2027 года.

Ранее сообщалось, что Европейский союз перечислит Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки госуслуг и инфраструктуры страны.