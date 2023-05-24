Львовский горсовет снова рассмотрит скандальный вопрос о согласовании кредита ЕБРР

Плохие управленцы идеального Мэра, или идеальный план плохого Мэра!

Завтра, 25 мая 2023 года на пленарном заседании 16-й сессии Львовского городского совета, местные депутаты из более 300 пунктов повестки дня должны рассмотреть вопрос "Об отмене решения исполнительного комитета от 14.03.2023 No 260 "О принятии условий, изложенных в от 30.12.2022 No 53825, заключенный между Львовским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития", сообщает издание "Факты".

Как напоминают "Факты", именно этот вопрос раньше рассорил депутатский корпус. 27 апреля мэр Левову Андрей Садовый даже использовал нецензурную брань и объявил перерыв в заседании.

"Напомним, именно этим решением исполнительный комитет взял на себя депутатские полномочия и в обход регламента на заседании 14 марта проголосовал якобы за техническое решение, а на самом деле незаконно согласовал принятие условий кредитного договора для поддержки деятельности коммунальных предприятий - "Львовэлектротранс", "Львовавтодор", " "Львовводоканал", "Львовтеплоэнерго" и "Зеленый город", - говорится в статье.

"Факты" отмечают, что коммунальные предприятия постоянно получают помощь из бюджета города, что свидетельствует о ненадлежащем их функционировании.

"Только за период 2019 – 2023 годов А.Садовый выделил в поддержку 10 коммунальных предприятий, среди которых и вышеуказанные, более 5 млрд. гривен! Вдумайтесь 5 млрд. за неполных 4 года. Указанная сумма это 35% от бюджета города Львова на 2023 год "То есть финансирование жизнедеятельности города более 4 месяцев. Это возникает вопрос, может верная команда мэра Садового не может справиться с коммуналкой города, или сознательно во главе с Садовым загоняют город в долговую яму! ", - сообщает издание.

Автор указывает, что зарплаты в коммунальных предприятиях города в настоящее время достаточно неплохие для региона и превышают таковые у многих бюджетников. Так, например, средняя зарплата в марте месяца 2023 года работника ЛКП "Муниципальная варта" составляет более 22,5 тыс. гривен, в то же время ЛКП "Львовавтодор" свыше 24 тыс. грн., ЛКП "Административно-техническое управление" около 26 тыс. грн.

"Работники коммунальных предприятий однозначно должны получать достойную заработную плату, но спросите сколько получает врач коммунальной поликлиники или учитель общеобразовательной школы, и выделил ли город на образование или медицину за 3 года 5 млрд гривен?! Но даже при достойной зарплате и "искренней" заботе Андрея Ивановича о коммунальных предприятиях, ничто человеческое руководителям этих предприятий не чуждо Так, недавно уже бывшие руководители ЛКП "Муниципальная стража" и КП "Музей народной архитектуры и быта во Львове им. или организованной группой!", - резюмируют "Факты".

Напомним, что 27 апреля при попытке решения этого вопроса часть депутатов покинула заседание.