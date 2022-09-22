Макогон обжалует свое увольнение из ОГТС в суде

Сергей Макогон, недавно уволенный с должности главы ОГТС Украины, заявил, что готовит иск, чтобы обжаловать это решение. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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"Я категорически не согласен с причинами увольнения. Считаю их манипулятивными, формальными и необоснованными... Поэтому готовлюсь к иску против моего увольнения", – написал он.

По его словам, официальной причиной увольнения, которую ему сообщили, стало невыполнение решений наблюдательного совета "Магистральных газопроводов Украины" по внедрению новой учетной политики и перевыпуску финансовой отчетности за 2020 год на ее основе.

При этом в ОГТС утверждают, что обнаружили значительные несоответствия новой учетной политики международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Компания дала ответ МГУ о невозможности ее внедрения.

Макогон отметил, что независимый аудитор указал, что перевыпуск отчетности за 2020 год на базе новой учетной политики приведет к отзыву предварительного заключения. Это также может привести к негативному выводу, что означает, что отчетность не является объективной и не соответствует МСФО.

"А это значит для компании, как минимум, невозможность привлекать внешнее финансирование. Обычно в нормальных компаниях НС увольняет менеджмент, если получает отрицательное заключение независимого аудитора. А в МГУ наоборот, имея положительный аудиторский отчет, они требовали его переработать с большой вероятностью получить отрицательный", – подытожил чиновник.

Отметим, что в конце июля и первой половине августа Кабмин и Минэнерго предпринимали попытки сменить действующего главу оператора ГТС Сергея Макогона. Так, 29 июля Кабмин хотел назначить на эту должность бывшего главу "Укртрансгаза" Андрея Хоменко, а 15 августа Минэнерго пыталось утвердить во главе "Оператора ГТС" Николая Колесника. Однако в обоих случаях наблюдательный совет отказался утверждать во главе госкомпании указанных кандидатов.