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Макрон лидирует на выборах президента Франции — СМИ

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Эмманюэль Макрон. Фото: cire.pl

Сегодня, 24 апреля, во Франции проходит второй тур президентских выборов. Эмманюэль Макрон лидирует — он набирает от 55% до 58% голосов, сообщает бельгийский телеканал RTBF. 

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Избирательные участки открылись в 8 часов утра и будут работать до 19:00 или 20:00. Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.

По состоянию на 17:00 по парижскому времени явка избирателей во втором туре выборов президента Франции составила 63,23%. Это из самых низких результатов за последнее время.

Напомним, по итогам первого тура выборов, который прошел 10 апреля, в второй этап вышли Эмманюэль Макрон с 27,84% голосов и с незначительным отрывом от него — 23,15%, Марин Ле Пен. 

После теледебатов между кандидатами, которые прошли 21 апреля, почти 60% зрителей назвали Макрона более убедительным, 39% – Ле Пен.

При этом лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен считает Крым российским.

Автор:
Сергей Горелов