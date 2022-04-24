Макрон лидирует на выборах президента Франции — СМИ

Сегодня, 24 апреля, во Франции проходит второй тур президентских выборов. Эмманюэль Макрон лидирует — он набирает от 55% до 58% голосов, сообщает бельгийский телеканал RTBF.

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Избирательные участки открылись в 8 часов утра и будут работать до 19:00 или 20:00. Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.

По состоянию на 17:00 по парижскому времени явка избирателей во втором туре выборов президента Франции составила 63,23%. Это из самых низких результатов за последнее время.

Напомним, по итогам первого тура выборов, который прошел 10 апреля, в второй этап вышли Эмманюэль Макрон с 27,84% голосов и с незначительным отрывом от него — 23,15%, Марин Ле Пен.

После теледебатов между кандидатами, которые прошли 21 апреля, почти 60% зрителей назвали Макрона более убедительным, 39% – Ле Пен.

При этом лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен считает Крым российским.