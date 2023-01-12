Малюк превращает СБУ в украинский Моссад: Рада должна создать законодательную базу, – Загородний

Раде срочно необходимо принять закон о контрразведке, который позволит СБУ более эффективно противодействовать российским агентам и предателям. Как отмечает политолог Тарас Загородний, украинской спецслужбе требуются новые механизмы для борьбы с РФ.

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Он сообщил, что в парламент по инициативе самой СБУ был внесен законопроект о контрразведывательной деятельности (КРД). И в документе есть ряд важных нововведений, приближающих СБУ к превращению в украинский Моссад.

"В стране, где СБУ постоянно обнаруживает российских шпионов, действует закон о контрразведке, принятый 20 лет назад. Во времена, когда просто не существовало современных угроз, ботоферм, гибридных войн и ПВК "Вагнер". А Украина еще активно передавала России собственные ракеты, сокращала армию, распродавала вооружение. Соответственно и законодательство того времени никак не подходит под современные условия", - подчеркивает Загородний.

Эксперт отмечает, что в парламенте находится первый законопроект по общему "реформаторскому пакету", который позволит Украине лучше противодействовать российским спецслужбам.

"Председатель СБУ Василий Малюк идет за вектором усиления контрразведки и хочет создать правильную, боеспособную контрразведывательную модель для всех силовых органов. Должен признать, что под его руководством СБУ стала одной из ключевых структур, благодаря которой Украина дает отпор российской агрессии, а значит спецслужбе нужны действенные механизмы для борьбы с РФ и ее союзниками", - отмечает Загородний.

Он добавляет, что благодаря изменениям СБУ сможет лучше работать на опережение – не ждать, пока агент ФСБ совершит диверсию, а "вести" потенциальных предателей заранее. Кроме того, СБУ сможет проводить контрразведывательные опросы с помощью полиграфа."Это актуально для тех чиновников, которые имеют высокий уровень доступа к гостайне, особенно в оборонной сфере. Это способ предотвратить появление российских агентов в стратегических отраслях и на объектах критической инфраструктуры, - подчеркивает эксперт.

Напомним, что в условиях военного положения спецслужба постоянно сообщает об обнаружении подозреваемых в коллаборационизме, взрывной деятельности в ущерб Украине, а также агентурных сетей.