Макрон или Ле Пен: Во Франции начался второй тур президентских выборов

Во Франции начинается голосование во втором туре президентских выборов. За пост главы страны соревнуются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, считающая Крым российским.

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Утром 24 апреля во Франции началось голосование во втором туре президентских выборов, в котором соревнуются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Избирательные участки открылись в 8 часов утра и будут работать до 19:00 или 20:00. После теледебатов между кандидатами, которые прошли 21 апреля, почти 60% зрителей назвали Макрона более убедительным, 39% – Ле Пен.

Напомним, в первый тур выборов 10 апреля вышли Эммануэль Макрон с 27,84% голосов и с незначительным отрывом от него - 23,15%, Марин Ле Пен.

Оба вышедших во второй тур кандидата осуждают вторжение России в Украину, хотя ранее Марин Ле Пен симпатизировала политике Владимира Путина, критиковала ЕС и НАТО.

13 апреля Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFM, что по-прежнему считает Крым российским и не сожалеет, из-за того, что ей запретили въезд в Украину из-за такой позиции.