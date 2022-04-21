Масштабное наступление российской армии на востоке еще не началось, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что большое наступление российской армии на Донецкую и Луганскую области еще не началось, однако оно ожидается в скором времени.

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Свое мнение Данилов озвучил в эфире радио "НВ".

Он подтвердил, что действительно, как заявляли в Генштабе ВСУ, 19 апреля утром начались бои по всей линии фронта на Донбассе и территории Харьковской области, но они были "пробными".

"Их попытка была неудачной. Поэтому они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление, это только вопрос времени. Я хотел бы отметить: если кто-то говорит, что это будет последнее и решающее сражение, я бы не был таким оптимистичным, впереди может быть много разных вещей, это не будет последний бой", — резюмировал Данилов.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крупные силы российской армии сконцентрировались на Донбассе и начали наступление. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Украине начинается следующая фаза "спецоперации", то есть российско-украинской войны.