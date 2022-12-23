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Политика
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Медучреждения на оккупированных территориях перегружены ранеными россиянами - Минобороны

Медучреждения на оккупированных территориях перегружены ранеными россиянами - Минобороны

Медицинские учреждения на временно оккупированных территориях Украины перегружены и не в состоянии справиться с большим количеством раненых российских оккупантов.

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Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Значительное количество из них умирает так и не дождавшись первоочередной медицинской помощи, в том числе из-за отсутствия персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов", - отметила она.

По ее словам, для недопущения дезертирства легкораненых запирают в помещениях, в которых они находятся.

"В связи с большими потерями командного состава на должности тактического звена назначаются призываемые из запаса офицеры, в частности пенсионного возраста. Отсутствие у них боевого опыта и некомпетентность вызывают недоверие личного состава и опасения, что их управление приведет к еще большим потерям", - добавила Моляр.

Напомним, Генштаб 22 декабря сообщил, что Вооруженные силы Украины в период с 24 февраля по 22 декабря ликвидировали 100 400 человек личного состава врага.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине и заявил, что спецоперация в Украине может быть "длительным процессом", а достижением ее станет получение новой территории.

Автор:
Нина Комащенко