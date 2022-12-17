Мэр Белгорода-Днестровского при вручении обвинения пытался наехать на сотрудников СБУ и прокуратуры (ВИДЕО)

Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Одесской области и прокурор Беляевской окружной прокуратуры 17 декабря попытались вручить обвинительный акт мэру Белгорода-Днестровского Виталию Граждану, в ходе чего тот попытался скрыться на автомобиле, сообщает "Думская".

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Главе города инкриминируют часть 2 статьи 350 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении служебного лица или гражданина, выполняющего общественные обязанности).

Речь, вероятно, идет о потасовке между Гражданом и начальником Белгород-Днестровского районного совета Григорием Мельниченко, произошедшей на заседании райсовета 7 июля.

Однако завидев представителей правоохранителей в субботу, мэр, как утверждает издание, отказался принимать документы, пытался спровоцировать драку в общественном месте, после чего наехал на правоохранителей, нанеся им телесные повреждения. Также оно опубликовало видео инцидента.

В СБУ также говорят, что Граждан поставил под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетнего ребенка, который в момент инцидента находился рядом, пишет "Думская".

Теперь его также намерены привлечь к уголовной ответственности и по части 2 статьи 345 УК (умышленное причинение правоохранителю побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей). При этом официальных сообщений по этому поводу СБУ или ее Одесское облуправление пока не публиковали.

Отметим также, что 18 октября в кабинете Граждана прошел обыск, как сообщалось, по делу, открытому по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Сам мэр тогда заявил, что не понимает, какое он имеет отношение к преступлениям, квалифицированным по этой статье. При этом он обвинил трех представителей спецслужбы в его избиении, произошедшем якобы после обыска.