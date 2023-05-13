"Мгновенная карма". В Офисе президента отреагировали на падение истребителей и вертолетов в РФ

Падение двух истребителей и двух вертолетов в России 13 мая – это "справедливость и мгновенная карма". Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Подоляк написал, что воздушные судна должны были нанести ракетно-бомбовый удар по гражданскому населению Черниговской области Украины (об этом писало российкое издание Коммерсантъ, – ред.).

"Авиагруппа была уничтожена "неустановленными лицами". Справедливость как она есть и мгновенная карма… "Убийцы на крыльях" были уничтожены до совершения очередного преступления", – высказался советник главы ОП.

Российские СМИ днем 13 апреля сообщали, что в Брянской области потерпели крушение два вертолета Ми-8, а также штурмовики Су-34 и Су-35. Экипажи каждого из них погибли на месте.