МИД аннулировал дипломатические паспорта 225 нардепов - СМИ (СПИСОК)

Министерство иностранных дел аннулировало дипломатические паспорта 225 депутатов Верховной Рады. Текст соответствующего письма парламенту от имени начальника департамента консульской службы МИД Романа Горяйнова опубликовал Telegram-канал “УП. Off the record”, публикующий инсайдерскую информацию издания "Украинская правда".

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"В ближайшее время депутатам, которые не сдавали дипломатические паспорта после официальных командировок, могут их аннулировать. Говорят, Зеленский злится, что депутаты без дела катаются за границу во время войны", - говорилось изначально в сообщении журналистов, однако впоследствии был опубликован и список таких нардепов с комментарием "уже аннулировали".

Отметим, что согласно пункту 16 положения о дипломатическом паспорте, на который собственно и ссылается автор письма, этот документ считается недействительным и подлежит уничтожению в ряде случаев.

Среди них есть и невозврат паспорта на хранение МИД в установленный срок (10 дней после окончания срока, на который он был выдан для пользования).

Кроме того, основаниями могут быть прекращение гражданства Украины, утрата или похищение паспорта, прекращение оснований для оформления и выдачи паспорта, смерть лица, обнаружение в паспорте ошибки, окончание срока действия паспорта или его непригодность для дальнейшего использования. В указанном письме основания для аннулирования документов не конкретизируются.