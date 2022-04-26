МИД Украины отреагировал на взрывы в Приднестровье: осуждает втягивание непризнанной республики в войну

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности ситуацией с безопасностью в Приднестровском регионе Республики Молдова и осуждают попытки втянуть его в войну России против Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Волна сообщений 21-26 апреля о минировании учебных заведений, нападении на здание так называемого "министерства государственной безопасности", разрушение двух радиовышек в Григориопольском районе и взрывы на аэродроме в Тирасполе совпали с заявлениями российского военного командования о намерении захватить весь юг Украины и установить сухопутный коридор с Приднестровским регионом Молдовы", - сказано в нем.

В то же время украинский МИД не дает никакой прямой оценки данным событиям, равно как и не привязывает их напрямую к каким-либо действиям.

"Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ, осуждает отчаянные попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в развязанную РФ 24 февраля полномасштабную войну против Украины и призывает к деэскалации напряжения", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что продолжают внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий, выражая при этом уверенность в способности украинской армии разрушить любые планы РФ в Украине.

"Вооруженные силы Украины надежно защищают наше государство и готовы разрушить любые дальнейшие коварные планы агрессора на украинской территории, в том числе и на Южнобугском направлении", - заявили в министерстве.

Отметим при этом, что в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины прямо заявили, что считают последние события в Приднестровье организованными Россией провокациями для его вовлечения в войну против Украины.

В свою очередь накануне Главное управление разведки Министерства обороны Украины назвало данный обстрел одним из ряда провокационных мероприятий, организованных Федеральной службой безопасности России для нагнетания панических и антиукраинских настроений в ПМР.

В Кремле же ранее во вторник обтекаемо заявили, что "наблюдают за ситуацией" в ПМР, а в российском Министерстве иностранных дел РФ утверждают, что "хотели бы избежать" развития сценария, при котором Россия будет вынуждена вмешаться в ситуацию в Приднестровье. При этом российская сторона намекает, что именно Украина якобы пытается "втянуть" ПМР в свою войну с Россией.

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