Министр экономического сотрудничества Германии посетила Одессу и пообещала 52 млн евро помощи Украине

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце посетила Одессу и анонсировала выделение 52 млн евро на обеспечение электро- и теплоснабжения в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба Федерального министерства экономического сотрудничества и развития.

Шульце 19 января в Одессе провела встречу с вице-премьер-министром Украины по вопросам реконструкции Александром Кубраковым для переговоров о немецко-украинском сотрудничестве по восстановлению Украины.

Министр пообещала дальнейшую конкретную поддержку электроснабжению, обогреву помещений, медицинскому обслуживанию и муниципалитетам в размере 52 млн евро.

"Обеспечение электроэнергией, теплом и водой, особенно зимой, является одним из решающих факторов устойчивости украинского общества в войне. Поэтому Украине нужно не только оружие, но и гражданская поддержка, чтобы оставаться сильной. Украина уже начинает отстраиваться, потому что верит в лучшее будущее", – отметила она.

Прессслужба Министерства инфраструктуры Украины сообщила, что одной из главных тем переговоров Кубракова и Шульце была стабильная работа "Зерновой инициативы" в условиях саботажа Россией работы инспекционных групп в Босфоре.

"Совместно должны усиливать давление на Россию для полной разблокировки портов и устранения всех препятствий для свободы мореходства. Мы должны избавить ее от инструментов шантажа мирового сообщества, ведь от этого зависит не только экономика Украины, но и стабильность глобальной логистической системы. Надеемся на поддержку наших немецких партнеров в этом вопросе", - отметил Кубраков.

Напомним, Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 января посетила Харьков и пообещала Украине дальнейшую поддержку, в том числе дальнейшие поставки оружия.