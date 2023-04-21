Министр обороны рассказал, о чем будут говорить на "Рамштайне"

В пятницу, 21 апреля, на встрече Контактной группы по обороне Украины союзники обсудят стратегию Украины на 2023 год и текущие потребности украинских военных.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что 21 апреля отмечается годовщина основания формата "Рамштайн".

"В повестке дня - анализ того, что уже сделано, наша стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных сил и распределение программ поддержки между всеми силами обороны Украины. Мы чувствуем поддержку партнеров и продолжим работать на победу", - подчеркнул министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский в понедельник провел подготовительные совещания перед очередным заседанием международной контактной группы по обороне Украины, которое должно состояться на американской военно-воздушной базе "Рамштайн" в Германии. Он подчеркнул важность скорейшего обеспечения Украины оружием и боеприпасами для победы в войне.