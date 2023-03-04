Минобороны утвердило положение об антикоррупционном совете: какие у него задачи

Министерство обороны Украины утвердило положение об общественном антикоррупционном совете, в его состав войдут 15 человек.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Соответствующий указ подписал министр обороны Алексей Резников 3 марта.

Отмечается, что антикоррупционный совет создается на основе открытого и прозрачного конкурса в составе 15 человек сроком на один год. Его деятельность предполагает эффективное участие общественности в формировании антикоррупционных мер в Минобороны.

Новосозданный консультативно-совещательный орган после проведения открытого общенационального голосования за кандидатов на платформе Национального агентства по предотвращению коррупции и определения победителей, которые войдут в состав совета, должен обеспечить прозрачную деятельность Минобороны и гражданский контроль.

"Среди прочего, в перечень задач совета входит анализ коррупционных рисков, предотвращение и противодействие коррупции, установление взаимодействия Минобороны с общественными объединениями и другими институтами гражданского общества", - говорится в сообщении.

По словам Резникова, совет наделен исчерпывающим перечнем инструментов, которых достаточно, чтобы исключить любые коррупционные проявления. Он может образовывать экспертные группы, привлекать специалистов, положение о деятельности совета предполагает широкий диапазон действий.

"Уверен, антикоррупционный совет улучшит не только работу в самом министерстве, но и укрепит фундамент доверия в обществе. Что первый, что второй, крайне важные моменты для достижения главной стратегической цели Украины — победы в войне", — отметил он.

Состав совета утверждается по результатам конкурса. Кандидатуры для участия могут подать общественные объединения, государственная регистрация которых состоялась не менее чем за два года до объявления конкурса и уставная деятельность которых связана с предотвращением и противодействием коррупции.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что руководство Министерства обороны намерено "перезагрузить" работу своего управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Также он сообщил, что встречался с представителями антикоррупционных общественных организаций и договорился с ними о взаимодействии по выявлению случаев коррупции в министерстве, попросив их предложить "кандидатуры людей, которые готовы прийти на работу в это антикоррупционное управление".