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Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье - AFP
Около 14:00 31 августа миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Запорожье, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре.
Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
Отметим, что россияне задерживали проезд делегации МАГАТЭ: членам группы не выдали специальные пропуски, чтобы беспрепятственно проехать блокпосты и быстрее попасть на Запорожскую атомную станцию.
Остается непонятным, когда миссия МАГАТЭ планирует доехать до крупнейшей в Европе атомной станции. Российские пропагандистские СМИ заявляли, что якобы "РФ ожидает МАГАТЭ на ЗАЭС утром 1 сентября".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 27 августа стало известно, что ООН собрала группу экспертов, которые отправятся как миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.
Сразу после того, как стало известно о миссии МАГАТЭ, Россия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС. Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции.
В результате обстрелов 25 августа оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция впервые в истории отключилась от энергосети Украины.