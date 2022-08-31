Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье - AFP

Около 14:00 31 августа миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Запорожье, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре.

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Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отметим, что россияне задерживали проезд делегации МАГАТЭ: членам группы не выдали специальные пропуски, чтобы беспрепятственно проехать блокпосты и быстрее попасть на Запорожскую атомную станцию.

Остается непонятным, когда миссия МАГАТЭ планирует доехать до крупнейшей в Европе атомной станции. Российские пропагандистские СМИ заявляли, что якобы "РФ ожидает МАГАТЭ на ЗАЭС утром 1 сентября".

Напомним, 27 августа стало известно, что ООН собрала группу экспертов, которые отправятся как миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

Сразу после того, как стало известно о миссии МАГАТЭ, Россия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС. Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции.

В результате обстрелов 25 августа оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция впервые в истории отключилась от энергосети Украины.

