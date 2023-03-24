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"Могут изменить правила игры": Резников рассказал о ситуации с закупкой и производством беспилотников
Украине нужны сотни тысяч беспилотников, многие из которых планируется получить от отечественной промышленности. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопросы Reuters.
По его словам, в настоящее время правительство сотрудничает с более чем 80 украинскими производителями дронов.
"Беспилотники потенциально могут изменить правила игры на поле боя так же, как точные западные MLRS (реактивные системы залпового огня, – ред.) в прошлом году", – сказал министр.
Он рассказал, что Украина с начала полномасштабного вторжения РФ увеличила свои мощности по производству беспилотников в несколько раз, и теперь способна производить аппараты, которые работают в воздухе, на суше и в море. Одной из сфер внимания Резников назвал разработку БПЛА, способных преодолевать большие расстояния.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также чиновник добавил, что ВСУ эксплуатируют десятки моделей отечественных и иностранных дронов, которые выполняют широкий спектр ролей.
В свою очередь глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отметил, что внутреннее производство дронов в Украине выросло в три-четыре раза с начала полномасштабной войны. В настоящее время мощность производства составляет несколько тысяч аппаратов в год при стабильном финансировании и поставке деталей.
Напомним, в конце января министр обороны Алексей Резников заявил, что ведомство заключило контракты с 16 украинскими производителями БПЛА. Предполагалось, что на закупку дронов в 2023 году направят около 20 млрд гривен.