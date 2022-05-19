Молдова разрешила украинским беженцам остаться до конца войны, а Украине передаст помощь на $3,5 млн

Молдова окажет Украине помощь, передач, в частности, передав материальные ценности на 39,2 млн леев (2,05 млн долларов) от Министерства внутренних дел и на 27,5 млн леев (1,44 млн долларов) от Министерства здравоохранения.

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Такое решение приняла накануне Комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством премьер-министра Натальи Гаврилицы, сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Отправят в Украину и товары на сумму 830,8 тысячи леев (44 тысячи долларов), находящиеся в ведении Министерства труда и социальной защиты и ранее полученные в виде гуманитарной помощи для беженцев.

Также решено, что ограничения срока пребывания на территории Молдовы для граждан Украины и членов их семей (не более 90 календарных дней в течение любого 180-дневного периода) не будет действовать в течение чрезвычайного положения. Напомним, власти Молдовы заявили, что оно продлится столько, сколько будет идти война в Украине.

Кроме того, с украинцев не будут взимать государственную пошлину в размере 1440 леев за предоставление гражданам права на временное проживание в рабочих целях.

Еще одно решение касается предоставления по заявлению гражданам Украины права временного проживания в рабочих целях без обязательства соблюдения условия выплаты среднемесячной заработной платы, прогнозируемой в Молдове на текущий год.

Комиссия по ЧС также распорядилась выделить из государственного интервенционного фонда 6,7 млн ​​леев районным властям и 1,8 млн леев местным властям для покрытия текущих расходов временных центров размещения беженцев. Центрам для беженцев, созданным центральными госучреждениями, выделят 2,3 млн леев.

Еще 230 тысяч леев будут распределены между центрами, подведомственными Министерству труда и социальной защиты населения, а 192,8 тысячи леев - центрам, подведомственным Министерству образования и науки.

Напомним при этом, что власти Молдовы не собираются предоставлять Украине военную помощь, ограничившись лишь гуманитарной, в том числе помощью беженцам. Как заявляла уже неоднократно президент Молдовы Майя Санду, ее страна в конфликте России и Украины сохраняет нейтралитет.