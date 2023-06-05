"Муруємо вже"! Hromadske проведет конференцию по восстановлению Украины

К своему 10-летию hromadske анонсирует эксклюзивную конференцию по восстановлению Украины «Муруємо вже!»

Главный партнер мероприятия: NATO

Какая новая реальность ожидает нас и мир после войны? Как жить после победы и к каким вызовам готовиться?

7 июня вместе с экспертами и лидерами мнений мы проведем четыре панельных дискуссии.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Новая жизнь со старым соседом Обсуждение модели длительного «сосуществования» с Россией и Беларусью после прекращения активных боевых действий, путей построения обороны и эффективных моделей предотвращения агрессии, а также роли Украины как сдерживателя имперских амбиций России в Европе.

Речь идет также о разминировании наших территорий, поскольку в настоящее время около 30% территории Украины заминировано, а восстановление начинается именно с разминирования.

ПРОЗРАЧНОСТЬ. Новая Украина без старых схем

После победы Украина получит от партнеров и представителей бизнеса большие суммы на восстановление. Пока нет разработанных механизмов, как контролировать целевое использование этих средств и как предотвратить их хищение. Поэтому уже сейчас создают рабочие группы, которые должны разработать инструменты прозрачности и подотчетности.

ЧЕЛОВЕК. В сердце и в центре всего восстановление в первую очередь должно ориентироваться на человека, его безопасность, комфорт и развитие. Во время дискуссии будем говорить о новой системе образования, восстановлении школ и больниц по европейским стандартам и о механизмах возвращения из заграницы людей, вынужденных бежать.

БРЕНД. I'M УКРАИНИАН

Уже больше года Украина в топе всех новостей, уровень поддержки очень высок. Но как сохранить этот восторг нашей страной после победы? Уже сейчас нужно разрабатывать коммуникационную стратегию продвижения бренда Украины в международном инфопространстве.

Среди спикеров и модераторов конференции:

Маси Найем – адвокат, правозащитник и военный

– адвокат, правозащитник и военный Оксен Лесной - министр образования и науки Украины

Наталья Гуменюк — член правления

Дарья Каленюк — исполнительный директор Центра противодействия коррупции

Мария Липяцкая - голова Brand Ukraine

Михаил Федоров - министр цифровой трансформации Украины

Мустафа Найем – председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины

Оле Эгберг Миккельсен – чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дании в Украине

– чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дании в Украине Александра Матвийчук - глава "Центр гражданских свобод", Нобелевская лауреатка

Виктор Нестуля – председатель правления Коалиции общественных организаций RISE Ukraine, руководитель отдела поддержки Украины

Винета Кляйне – директор Центра информации и документации НАТО в Украине

Павел Замостьян - заместитель представителя UNFPA в Украине

Никола де Сантис – руководитель отдела взаимодействия со странами-членами и партнерами Управления общественной дипломатии НАТО

За подробной информацией пишите нам на [email protected] или звоните 067 505 67 40

Купить билет на конференцию можно по ссылке: https://prt.mn/rvazXO5064

Все средства, полученные от продажи билетов, будут перечислены на восстановление Украины через фандрейзинговую платформу UNITED24.

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