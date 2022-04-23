Мы не готовы к военному разблокированию наших городов – Зеленский

Военно-политическое руководство Украины не готово к военному разблокированию временно оккупированных Россией украинских территорий.

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Об этом 23 апреля во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, руководство страны имеет полное моральное право на военное разблокирование украинских городов.

"Мы имеем большую надежду на то, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте относительно военного разблокирования. На сегодня мы не готовы", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находятся в заблокированном Мариуполе, прекрасно это понимают.

Зеленский добавил, что все оккупированные Россией территории Украина вернет.

"Это будет вопрос не 10 – 20 лет или не 8-летней войны с 2014 года, а вопрос того, будет ли у нас оружие", – подчеркнул президент.

Ранее Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, а представители оккупационной администрации проведут так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях.