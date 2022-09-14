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На деоккупированных территориях создаются фортификационные сооружения для защиты от повторного захвата, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на освобожденных от оккупантов территориях Украины совершенствуются и создаются фортификационные сооружения для защиты от повторного захвата.
Об этом глава правительства сообщил на пресс-конференции в среду, 14 сентября, передает "Интерфакс".
"На деоккупированных территориях немедленно создаются фортификационные сооружения для того, чтобы их оградить от повторного захвата", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что на освобожденных территориях существуют оборонительные сооружения, но власти делают их более правильными и капитальными.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ВСУ успешно провели контрнаступление в Харьковской области, а также продвигаются в Херсонской области, где установили огневой контроль почти над всем регионом.
Недавно Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденном Изюм, где уже возобновляют работу местные власти.