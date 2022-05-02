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На Донбассе враг 12 раз атаковал позиции ВСУ и понес большие потери
В течение 2 мая группировка Объединенных сил отбила 12 атак российских войск. Об этом сообщил штаб ООС.
Российским оккупантам нанесли значительный урон — уничтожили 6 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 автомобилей, а также 5 артиллерийских систем.
На Донбассом украинская ПВО сбила 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, на оккупированных территория россияне продолжают террор мирного населения. Он также добавил, что в городах Рубежном и Попасной из-за обстрелов войск РФ не осталось ни одного уцелевшего здания.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что одно из лучших образовательных учреждений Луганской области - Лисичанская гимназия - сгорела дотла после обстрелов войсками РФ. Здание входило в число Бельгийского архитектурного наследия.
Ранее, 24 апреля, российские оккупанты уничтожили 7 храмов и исламский центр в Луганской области. Среди них памятник культурного наследия – Свято-Екатериненский храм в Счастье, которому было 102 года.