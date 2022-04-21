На Донбассе ВСУ уничтожили 6 российских танков, 8 БПЛА "Орлан-10" и другую технику

Военнослужащие группировки Объединенных сил в четверг, 21 апреля, отразили 10 атак российских войск и нанесли им значительный урон. Об этом сообщает штаб ООС.

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Украинские воины уничтожили 6 танков, 8 единиц бронированной и 15 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 самолета: Су-34 и Су-25. Уничтожены также 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Российская армия пытается наступать на Донбассе в узких проходах, где она создает численное преимущество, считает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, россияне подтянули на Донбасс резерв численностью 25 тысяч человек. Такую же тактику они использовали в ходе битвы за Киев, которая закончилась поражением оккупантов.

На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления украинских войск враг понес потери и отступил.