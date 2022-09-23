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На фронте ежедневно погибают до 50 украинских защитников, — Зеленский
Каждый день на войне против российских оккупантов погибают в среднем до 50 украинских военных, сообщил 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Ouest-France.
"У нас есть оценки потерь в сутки. На фронте гибнет 50 солдат в день. Это в пять раз меньше, чем российских военных", — сказал глава государства.
Президент отметил, что статистка украинских потерь не является точной из-за того, что боевые действия продолжаются без остановки.
Отметим, что еще в июне на фронте погибали до сотни украинских защитников и до полутысячи получали ранения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время, например, во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении враг терял около 600 военных ежедневно. Общее число ликвидированных оккупантов ежедневно растет.
Боевые потери оккупационных сил в Украине за минувшие сутки составили 550 человек, а общее количество ликвидированных оккупантов за период с 24 февраля по 23 сентября составило уже 56 060 человек.
Наибольшие потери противник понес за прошедшие сутки на Краматорском и Донецком направлениях, но никаких географических подробностей в Генштабе по этому поводу не приводят.