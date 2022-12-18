На Ставке верховного главнокомандующего обсудили военную ситуацию в Беларуси

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 18 декабря, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщают в пресс-службе главы государства.

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В частности, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно остановившись на самых горячих участках.

"Члены ставки уделили внимание ситуации в Беларуси. Была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок. Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на любое развитие событий", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины, заслушав доклады о подключении потребителей к электро- и теплоснабжению.

Отмечается, что в заседании, кроме Залужного, приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию ставки также присоединились министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Отметим также, что в воскресенье командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина 19 декабря в Беларусь речь пойдет о более широком привлечении белорусской армии к войне против Украины.

В Госпогранслужбе же указывали, что после объявления на этой неделе проверки боевой готовности белорусской армии ситуация на границе Украины с Белоруссией остается контролируемой. В американском же Институте изучения войны считают, что вторжение белорусской армии в Украину маловероятно, но Беларусь продолжит помогать вести войну России.