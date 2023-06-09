"Набрали в рот воды". Кулеба прокомментировал отсутствие действий со стороны ООН после подрыва ГЭС

Организация Объединенных Наций ошиблась в день, когда россияне взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире общенационального марафона.

Он отметил, что скорая реакция – это не о международных организациях, ведь они имеют свою бюрократию и сдерживающие факторы.

"Тут просто [...] ООН очень конкретно, буду дипломатом, ошиблась в день, когда у нас произошел теракт и преступление геноцида. Они там праздновали День русского языка и набрали в рот воды. Я думаю, если бы они набрали в рот днепровской воды, замешанной на машинном масле и крови, и с вонью мертвых животных, возможно, они бы несколько иначе обращались. Но поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились целый день молчать и ничего не делать", - высказался министр.

При этом он добавил, что хочет защитить офис ООН в Украине, ведь мобилизовал небольшую команду в Херсоне для помощи. Однако даже такая реакция была неадекватной масштабу трагедии.

По словам Кулебы, позже после разговора с сотрудниками офиса они удвоили усилия и сформировали две команды, которые готовы поехать на левый берег Херсонской области и помогать с эвакуацией и гуманитаркой, если Россия предоставит гарантии безопасности. Однако страна-агрессор, вероятно, не сделает этого.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

После появления информации о подрыве Организация Объединенных Наций "отличилась" сообщением в Twitter, в котором поздравила с Днем русского языка. Это вызвало бурную реакцию украинцев в сети, о посте напомнил и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Уже после поздравления пресс-служба ООН опубликовала абстрактное сообщение о том, что гражданское население и гражданская инфраструктура не являются целью.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что Организация не имеет доступа к независимой информации, чтобы проверить, как произошла катастрофа, но ясно, что это еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину.