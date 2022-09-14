НАБУ передало в суд дело о взятке Škoda экс-нардепу Мартыненко

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование и передало в суд дело по обвинению депутата Верховной Рады ІІІ-VIII созывов Николая Мартыненко в получении взятки и отмывании средств.

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Как сообщает НАБУ, 13 сентября стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления. Действия подозреваемого квалифицированы по части 4 статьи 368 и части 2 статьи 209 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что в июле 2014 года бывший глава парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности получил от руководства чешской компании Škoda JS a.s., входящей в принадлежащий российскому Газпромбанку холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", неправомерную выгоду в 311,6 тысячи евро.

Мартыненко, по версии следствия, должен был содействовать в продвижении их интересов в Украине во взаимоотношениях с госкомпанией "Энергоатом" и Чернобыльской атомной электростанцией, с которыми Škoda имела контракты на поставку оборудования, по которым возник риск неоплаты со стороны украинских контрагентов.

Деньги были перечислены под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, заключенном Škoda и кипрской компанией, аффилированной с экс-нардепом. В дальнейшем из-за ряда транзакций с привлечением компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, они были легализованы.

В итоге деньги оказались на счету другой кипрской компании, бенефициаром которой оказался Мартыненко. Со счетов этой компании уплачивались средства за обучение, отдых, аренду жилья за границей и другие личные нужды экс-депутата и его родственников.

В бюро отмечают, что эти факты были установлены при расследовании коррупционной схемы по хищению в особо крупных размерах средств НАЭК "Энергоатом" и Восточного горно-обогатительного комбината. Дело по обвинению Мартыненко в организации хищения было передано в суд еще в мае 2018 года, но тот впоследствии вернул его в антикоррупционную прокуратуру на доработку. По состоянию на 2022 год оно до сих пор не рассмотрено судом.

В рамках же расследования дела о взятке от Škoda детективы изъяли в ходе обысков в помещениях, которым пользовался экс-нардеп, наличные средства на сумму 1,57 миллиона долларов и 1,3 миллиона гривен. Эти деньги по решению Высшего антикоррупционного суда были арестованы. О подозрении же ему было объявлено всего полтора месяца назад.

В свою очередь, в Чехии предъявлено обвинение шести работникам Škoda, являвшимся соучастниками преступления, и в настоящее время дело находится там на стадии судебного разбирательства.