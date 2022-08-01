Начальник Львовской ОВА обвинил предприятия своего отца в схематозе, – СМИ

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий оказывает давление на руководство местной налоговой, чтобы сохранить в должности Игоря Лазорко. Того на днях должны уволить с должности заместителя начальника Львовской областной ГНС, сообщает издание UBR.ua со ссылкой на журналиста Романа Лаврива.

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По информации журналиста, Игорь Лазорко начал работать в налоговой по протекции брата предателя Виктора Медведчука Сергея, который в период с 1998 по 2004 год был руководителем Львовской налоговой.

В дальнейшем поддержку в продвижении по карьерной лестнице Лазорко оказывал близкий соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, который в начале 2000-х занимал руководящие должности в налоговой и таможенной службах.

Когда его покровители отошли от дел, Лазорко продолжил лоббировать их бизнес-интересы. Позже Лазорко сблизился с Зиновием Козицким, отцом нынешнего начальника Львовской ОВА Максима Козицкого. Вместе они разрабатывали и внедряли схемы незаконного возмещения НДС для компаний Козака-Медведчука. Получали бюджетное возмещение и компании самого Зиновия Козицкого.

"Еще один "талант" Игоря Лазорко – это обеспечение беспрепятственной работы конвертационных центров. Этот бизнес до поры до времени тоже приносил немалые доходы", – утверждает Лаврив.

"С приходом нового руководителя ГУ ГНС во Львовской области и объявленным в стране курсом на борьбу со схемами, Лазорко оказался ненужным. Кресло под ним пошатнулось. Покровители почувствовали, что их схемным финансовым потокам приходит конец и перешли в наступление", – подытожил журналист.

Напомним, ранее начальник Львовской ОВА Максим Козицкий обвинил ГНС во Львовской области в непрозрачной деятельности, в частности, в ручном возмещении НДС. Оказалось, что среди компаний, которые, по мнению Козицкого, незаконно получают бюджетные средства, числятся и предприятия, относящиеся к его отцу, Зиновия, в частности, ООО "Энергоинвест".